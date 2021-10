De nuevo en alerta ante la delta plus

covid. Aunque a estas alturas de la pandemia todo el mundo es consciente ya de que el coronavirus no es un problema puntual sino que llegó para quedarse, lo cierto es que su evolución positiva durante las últimas semanas, que llevó incluso a la Xunta a levantar el estado de emergencia sanitaria al situarse la comunidad por debajo de los 500 casos activos –en el pico de la pandemia se superaron los veintemil– puede inducir a una cierta relajación en las medidas de protección. El descenso de los contagios, en paralelo a la paulatina vuelta de la actividad social y económica, tan deseada, lleva a que algunas precauciones como el uso de la mascarilla, la distancia social o el frecuente lavado de manos empiecen a decaer. Pues bien, la irrupción de la variante delta plus, todavía más contagiosa que la anterior y que ya está en Galicia, con al menos tres casos confirmados, debe servir para ponernos de nuevo en alerta. Por fortuna, la llegada de la vacuna –cuya tercera dosis ya se completó en las residencias de la tercera edad –y el avance de los tratamientos ayudarán, a buen seguro, a evitar un importante repunte de la mortalidad o situaciones próximas al colapso en los hospitales. Pero desgraciadamente, la muerte de una mujer en Asturias portadora de esta cepa nos recuerda que la covid es traicionera e imprevisible. Y aunque la ciencia logró debilitarla, aún no está derrotada.