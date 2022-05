De precampaña eterna en Galicia

Un año no es nada, y menos si hablamos de política. Ese es el tiempo que nos queda hasta la próxima cita con las urnas, de no mediar ningún otro adelanto electoral –no descarten nada, nunca, cuando de partidos y juego de tronos hablamos– hasta que tengamos que ir a depositar la papeleta para elegir a nuestras alcaldesas o regidores locales. Si no hay sorpresas –repetimos–, serán una vez más la antesala de la cita más esperada, la de las autonómicas, donde Bloque y PSdeG entienden que la marcha de Alberto Núñez Feijóo a liderar el PP en Madrid y tratar de reconquistar La Moncloa les abre una ventana de oportunidad inédita desde tiempos del bipartito. Tanto Ana Pontón como lideresa como Valentín González Formoso atestiguaban ante los órganos de dirección de sus formaciones lo importante que es cuajar una buena estrategia para las próximas municipales que capitalizar después en las gallegas. Eso es algo que con el de Os Peares al frente del PPdeG no se producía, porque aún sin conquistar las principales urbes, sí pintaba de azul la mayoría del mapa. Ahora el rojo de la rosa y el azul claro frentista buscan mayor presencia. Y juntos, acabar de nuevo liderando San Caetano –con quién al frente lo dictarían las urnas–, aunque van a tener un hueso duro, muy duro de roer con Alfonso Rueda. La precampaña eterna vuelve a estar en marcha. Y más viva que nunca.