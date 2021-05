¿De verdad no existe ánimo recaudador?

INSISTEN los responsables del Ayuntamiento de Santiago en que no les mueve ningún ánimo recaudador cuando sacan a las calles toda la artillería dirigida a controlar, mediante radares y otros sistemas de medición de velocidad, la circulación rodada. Seremos buenos chicos y nos creeremos dicha versión, pero lo cierto es que parece lo contrario. Es decir, que el ansia de hacer caja les empuja a convertir todos los viales de la ciudad en una especie de Gran hermano en el que nadie se salva de estar vigilado al milímetro. ¿Es malo intensificar el operativo dirigido a cazar a los conductores cafres e irresponsables? En absoluto, aunque debemos tener en cuenta que ahora la principal persecución va orientada a pillar a los automovilistas que cometen barbaridades tales como circular a más de 30 kilómetros por hora en algunas avenidas por las que se podría ir mucho más ligero sin causar ningún peligro. No hablamos de calles céntricas, estrechas y plagadas de peatones, donde las restricciones sí deben ser máximas, sino de viales en los que, como Romero Donallo, la avenida de Ferrol o Clara Campoamor, el tope tendría que estar fijado en 50 por hora. El caso es que en los últimos días, desde que a la Dirección General de Tráfico le dio por meter mano a la baja en los citados límites, Compostela ha parecido en ocasiones un plató plagado de cámaras de todo tipo situadas tanto en tierra (vehículos camuflados con radares incorporados) como en el aire, con el helicóptero Pegasus sobrevolando de forma constante la ciudad. Y menos mal que no tenemos mar, porque si no también contaríamos con patrulleras especializadas en vigilancia terrestre desde la distancia. Bien, vale, de acuerdo..., nos creeremos que no existe ánimo recaudador. Total, ya nos hemos hecho a tragar todas las milongas que nos echen.

BEATRIZ CASTRO/Periodista