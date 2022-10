De vuelta en la Casa del Padre

NO PODEMOS NEGAR QUE, cuando este viernes se anunció que la Iglesia compostelana acababa de recuperar un valioso manuscrito del siglo XVIII que en algún momento de la historia se había perdido, a la mayoría de los mortales lo primero que nos vino a la cabeza fue una exclamación parecida a: ¡Ohh, Dios, otro Códice Calixtino! Pero esta vez sin un anuncio previo del robo. Ni mucho menos. Primero, porque es evidente que el primer libro de difuntos de la parroquia de Herbogo no tiene ni de lejos el valor de la primera guía medieval del Camino de Santiago. No obstante, es evidente que el Archivo Diocesano de Santiago, que capitanea con total maestría monseñor Salvador Domato Búa, actuó con sensatez, valentía y tenacidad cuando el pasado mes de agosto echó en falta algunas obras de alto valor histórico que forman parte del rico patrimonio de la Iglesia compostelana. Cumpliendo con su deber, no dudó en acudir a la Comisaría de Policía, ya no a denunciar un robo, sino la desaparición de varios tomos antiguos. La destreza del Cuerpo Nacional de Policía permitió que en apenas dos meses se localizase uno de estos libros, el Manuscripts, manuscrito, Santiago de Compostela, Socastro San Pedro de Herbogo, 1786, en una librería de Sabadell, a cuyo propietario cogió totalmente por sorpresa la visita policial. Y es que este profesional de las antigüedades jamás se imaginó que este libro pudiese haber sido usurpado. Quizás no lo fue, y se trató en realidad de una pérdida. Muy habituales con el paso de los siglos, ya no solo en el seno de la Iglesia sino también en patrimonios particulares. ¿Quién lo sabe? El caso es que tanto monseñor Domato como la Policía supieron actuar a tiempo y este valioso manuscrito del clérigo Pedro Antonio Díaz de Castro ha vuelto a la Casa del Padre. Amén.