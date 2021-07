Debate de constitucionalistas, no para ciudadanos

UNO DE LOS ASPECTOS que siempre deben tenerse en cuenta en el mundo judicial, mantienen los expertos, es la función interpretativa del Derecho y siempre que un juez o tribunal “aplica una norma jurídica a un caso real debe, como tarea previa o simultánea ineludible, interpretarla”. Sirve para corregir la diferencia entre la letra y el espíritu de cualquier ley. Todo precepto precisa de cierta interpretación más allá de su literalidad para no incurrir en errores. Sería lo más parecido a la equidad, algo de importancia cuando se trata de impartir justicia. Ya Montesquieu decía que “una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa” y Aristóteles defendía el papel de la necesaria interpretación de las leyes. La decisión del TC de declarar inconstitucional el artículo del decreto de alarma del Gobierno que impuso confinamiento domiciliario a toda la población es, cuanto menos, cuestionable a la vista del discurrir de los acontecimientos. Es indiscutible que tan drástica medida –coinciden de forma unánime todos los expertos sanitarios y aquellos que tuvieron que combatir el virus en primera línea– fue decisiva para frenar la bomba vírica que provocó más de 81.000 víctimas mortales. Como es fácilmente imaginable los magistrados no entran a valorar la cuestión sanitaria sino que se limitan a discutir sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos que, según seis de ellos, fueron violados mientras que para los cinco restantes no sufrieron merma digna de reproche judicial. Es decir, el TC reprodujo fielmente el debate abierto entre los constitucionalistas relativo a la necesidad o no de que el Gobierno declarara el estado de excepción. Un debate jurídico interesante que distorsiona la realidad sanitaria del país. Había un grave problema de salud y se decidió decretar un estado de alarma cuando más de un año después [“la justicia que llega tarde no es justicia”] el Constitucional decide que debería haberse decretado un estado de excepción, que, por un lado, requiere la aprobación del Parlamento y, por otro, afecta a los derechos fundamentales. Llega esta decisión en un momento difícil, con el virus cabalgando de nuevo, imparable, y con muchas comunidades pidiendo aplicar restricciones para combatirlo. Otra interpretación de esa medida quizás hubiera evitado situaciones incómodas desde el punto de vista jurídico y político. Sobre todo ante la evidencia de que esta sentencia apenas tiene efectos reales para los ciudadanos ya que solo podrán pleitear ante las multas por saltarse el confinamiento, pero no pedir responsabilidades ni reclamar perjuicios. A la vista de lo ocurrido nos preguntamos ¿qué resuelve esta extemporánea sentencia?