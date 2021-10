Debates estériles en la universidad

El plan de reforma universitaria que prepara el Gobierno bajo la batuta del ministro Manuel Castells, que se pasó buena parte de la pandemia desaparecido en combate, no para de generar críticas por quienes consideran que se centra demasiado en cuestiones de funcionamiento interno y apenas toca los problemas estructurales que padece la educación superior en España desde hace décadas. Hace unos días, con motivo de la apertura de un nuevo curso académico, Núñez Feijóo destacaba la extraordinaria salud de la que goza la Formación Profesional en Galicia, hasta el punto de que el número de alumnos ha crecido un 74% en la última década, y las buenas perspectivas de empleo que tienen quienes se decantan por esta modalidad educativa tan minusvalorada en nuestro país. También relevantes expertos reunidos estos días en el Foro de A Toxa señalaron la necesidad de fomentar más y dar un mayor prestigio social a la FP por constituir un modelo que está mucho más en sintonía con los trabajos que demandan casi todas las empresas. Pues bien, mientras la Formación Profesional circula por una senda bien definida, las universidades parecen transitar por un camino totalmente diferente y nada hace pensar que los proyectos diseñados por el tan inactivo ministro vayan a solucionar nada. ¿De verdad al común de los españoles le interesan algo los cambios planteados para acceder al cargo de rector o que los diplomas vayan o no firmados por el rey, cuestión que solo ha servido para generar un debate inútil, sectario y amuermante entre monárquicos y republicanos? Pues no, nada de eso importa lo más mínimo ni a los estudiantes universitarios actuales ni a los que vengan detrás, y por supuesto tampoco a los padres preocupados por el futuro de sus hijos. Todos saben que numerosas carreras, tal y como están planteadas en la actualidad, sirven de muy poco como plataforma laboral, fruto en buena parte de la desconexión existente entre los centros académicos y el mundo empresarial, mientras que otras, las más técnicas, abren muchas más puertas en el extranjero que en España. El resultado es que aquí estamos formando a miles de profesionales hipercualificados de cuyo talento se aprovechan otros países que ofrecen mejores condiciones laborales y sueldos mucho más competitivos, mientras en España cada vez resulta más complicado encontrar un fontanero, un carpintero, un especialista en arreglar aparatos electrónicos o un jefe de obra. Todo ello pese a que el paro juvenil ronda el 40%. Ese es el problema que nuestro país debe debatir a fondo, no si los profesores titulares pueden o no ser rectores. ¿Oído, cocina?