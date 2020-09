EN LAS ÚLTIMAS semanas todo el mundo ha hablado, por lo general para bien, de la fusión de CaixaBank y Bankia, el nuevo gigante bancario español que suma en torno a veinte millones de clientes en España, de los cuales 500.000 son gallegos. De lo que nadie, en las alturas, tiene ganas de hablar es del penoso servicio presencial que ofrecen todas las entidades financieras radicadas en nuestro país desde hace ya varios años, y muy especialmente desde el inicio de la pandemia, que ha servido de excusa para vaciar aún más las oficinas de profesionales encargados de tratar de tú a tú a los clientes que, por las razones que sean, necesitan hacer operaciones que la gestión on-line no puede solucionar. En todas las ciudades ocurre lo mismo, pero basta dar una vuelta por Santiago para comprobar, en una sola mañana, cómo están tratando los bancos a sus clientes de toda la vida, sobre todo a la gente mayor que no se apaña bien con los dispositivos electrónicos y que necesitan ayuda hasta para realizar una simple transferencia. Colas, colas y más colas que avanzan lentísimas. Esa es la imagen que se puede ver todos los días en las puertas de los bancos, da igual cual sea su nombre, mientras en su interior poquísimos empleados se dedican a atender a quienes a veces se pasan horas esperando fuera bajo el sol o la lluvia. La culpa no es, lógicamente, de dichos trabajadores, que intentan capear el temporal como pueden a cambio de salarios escuetos y que, para colmo, tienen que aguantar mil palabras gruesas por parte de clientes enfadados, sino de los generalotes que dirigen las batallas desde sus confortables despachos sin importarles lo más mínimo lo que ocurre en el campo real. CaixaBank y Bankia han creado un gigante bancario con un poderío impresionante. Pues muy bien... ¿debemos aplaudir con las orejas?

BEATRIZ CASTRO/Periodista