Decir lo que pensamos

llevamos ya mucho tiempo inmersos en una especie de bruma de censura colectiva que impide a la gente expresar lo que siente o lo que opina sobre multitud de temas por temor a salirse de lo políticamente correcto. Seguramente el mundo funciona mejor así, pero lo cierto es que hemos construido una sociedad extraña en la que solo los niños y los dementes dicen, sin tapujos, lo que sienten. El historiador Ian Gibson, reconocido hispanista, no lleva chupete desde hace muchas décadas y tampoco consta que sufra alguna enfermedad mental, pero durante su reciente visita a Santiago no pudo evitar decir lo que piensa sobre la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Y opina, como muchos que prefieren guardar silencio por temor a ser tachados de fascistas o asesinos, que lo mejor que podría pasar es que alguien metiese un tiro a Putin, porque él, solo él, es el responsable directo del drama humano que vive la población ucraniana y del temor que sentimos todos a vernos envueltos en la tercera guerra mundial. El parvulario pacifismo de pandereta que tanto pregonan ciertos políticos autodenominados progresistas no servirá de nada, todos lo sabemos, para parar la escalada bélica iniciada por un tirano que tiene nombre y apellidos. Y hasta que desaparezca del mapa dicho personaje, el mundo entero estará amenazado. Así que es evidente lo mejor que le podría pasar a la humanidad en su conjunto: la desaparición de Putin. Y si no queremos hablar de disparos, sí podemos hacerlo de comandos especiales capaces de detenerlo y sacarlo de Rusia. Los servicios de inteligencia ya están tardando mucho en lograr ese objetivo.