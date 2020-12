Dejemos de preocuparnos por la deuda... pública

tOMAMOS PRESTADO el titular de un artículo de Paul Krugman en el que combatía “el montón de indignadas diatribas contra los males del endeudamiento” y apostando por esta fórmula como la más adecuada para acabar con una crisis que empezó siendo sanitaria y nos está devorando en lo económico. Lo hacemos, por un lado, el día en el que el Banco de España alerta sobre el hecho de que la deuda de las administraciones marcó un nuevo récord de 1,3 billones de euros y alcanzando el 114,1% del PIB; y, por el otro, apenas 24 horas después de que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, anuncie que pondrá a disposición de gobiernos y bancos 500.000 millones más en su programa extraordinario de compra de activos contra los efectos de la pandemia. A ello cabe añadir que España colocó por primera vez deuda pública a 10 años con tipos de interés negativos.

Decisiones que vienen a ratificar las sentencias del premio Nobel de economía en su particular cruzada sobre lo que Olivier Blanchard, ex economista jefe del FMI, llama “cambio en el paradigma fiscal”; es decir, “la deuda pública no es un gran problema y lo verdaderamente responsable es que los gobiernos se endeuden para los fines adecuados”. Con las vacunas a la vuelta de la esquina, unido a la conciencia social, el problema sanitario empezará a menguar en la misma proporción en que crece la crisis económica que sufren la mayoría de los sectores. Para quienes hablan de las debilidades de España convendría recordar que no son solo los servicios o el comercio ya que, por ejemplo, la producción industrial se hundió un 6,1% en octubre y acumula seis meses en negativo. De esta situación las empresas y familias solo podrán salir si los gobiernos, central y autonómico, ejercer de locomotoras aplazando el pago de tributos e inyectando liquidez. Hay una gran diferencia con respecto a la anterior crisis financiera que se inició en 2008; entonces, el dinero era un bien escaso, hoy no. Paul Krugman lo recalca cuando habla de que ahora el interés que pagan las administraciones por el dinero que reciben de los bancos oficiales se sitúa muy por debajo del 1% e incluso con tipos negativos como le acaba de ocurrir a nuestro país en la emisión de este jueves. ¿Recuerdan qué entre 2010 y 2012 estaban en los dos dígitos? Hay algo más. En medio de esta caótica situación la Xunta fue capaz de reducir considerablemente su deuda, nada menos que 646 millones, cifra inferior que el segundo trimestre, un 90 por debajo del dato del año anterior. ¿No sería mucho mejor dedicar tantos millones a prestar ayuda a empresas en crisis y salvar empleos? “Debemos dejar de preocuparnos por la deuda y aprender a quererla”. Palabra de un premio Nobel.