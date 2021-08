Del brazo torcido al que puede romper

con toda esta polémica de los embalses, son muchos los que miran “el vaso medio vacío”, algunos partidarios de “la avaricia rompe el saco” y otros fieles al “quien hace la ley, hace la trampa”. Aferrados al impacto ecológico que supone el desecado de nuestros pantanos, consecuencias negativas que todavía están por llegar, si es que se producen, aquellos que congenian con estos acotados dichos se lamentan al ver las desérticas imágenes que dejan estos espacios, pero claman con fuerza, pidiendo la cabeza de las eléctricas implicadas por lo que consideran egoísmo, y culpan a la normativa vigente, ante su comprobada permisividad. Dicen que “si das la mano, te cogerán el brazo”, y ahora se investiga si eso ha pasado con las centrales hidráulicas de Cenza, As Portas, Salas y Belesar. Quizás sea pronto para aventurarse a buscar responsables a falta de ver si esos límites se han superado o no: proceso que aun está en camino... Lo que sí puede afirmarse, lejos de la contienda política librada estos días entre acusaciones, es que los partidos no están dando “su brazo a torcer” a la hora de encontrar soluciones. Tras haber visto las estériles instantáneas se ha hablado de posibles modificaciones de la ley, pero nada ha cambiado aún. Por la vigente, no a torcer, pero sí torcido, podría acabar el potente músculo de las compañías involucradas si se demuestra que hay “sobreexplotación grave”.