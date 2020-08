Del cielo de Podemos al infierno de los Presupuestos

con su órdago a pedro sánchez –“el PSOE sabe que con nosotros no va a contar para unos Presupuestos con Ciudadanos”, dispararon ayer sin miramientos los portavoces Isabel Serra y Rafael Mayoral–, Unidas Podemos deja en situación más que delicada a la coalición gubernamental, además de trasladar a sus socios y a la opinión pública un mensaje de intransigencia absolutamente inoportuno, en un escenario sacudido por la pandemia del coronavirus. Marcar líneas rojas inamovibles, declararse incompatible con el partido que ahora lidera Inés Arrimadas y reclamar que Cs no tenga voz ni voto en la cocina de las cuentas, nada tiene que ver con la coherencia ni con la política entendida como un servicio a la sociedad ni, por supuesto, con la defensa de los intereses de Estado que se le supone a un partido que gestiona importantes parcelas de poder. Chocan, sí, los vetos podemitas con los esfuerzos de Sánchez por sacar adelante un acuerdo de país a base de geometría variable, porque otra no hay hoy por hoy. El inquilino de La Moncloa busca estabilidad parlamentaria –es, quizás, la primera obligación de todo presidente con dos dedos de frente– y no cierra la puerta a alcanzar acuerdos incluso con el PP. Lo tiene casi imposible con los de Pablo Casado, salvo milagro, porque España no es Alemania y porque los populares también tienen sus propias líneas rojas; la principal, que el PP no quiere saber nada en lo que anden por el medio los podemitas. Cada cual se atrinchera en sus prejuicios ideológicos y, así, no hay manera. Podemos sigue sin entender su rol como partido de gobierno, mantiene tics propios de la oposición y sus dirigentes continúan alimentando rancios sueños de revoluciones imposibles para conquistar el cielo al asalto. No le vemos pies ni cabeza a rechazar de plano sentarse a negociar con PP y Cs los Presupuestos, la herramienta imprescindible para salvar de la ruina el Estado de Bienestar, con la disculpa de mal pagador de que las cuentas que saldrían serían “las de los recortes y la desigualdad”. Entre el dogmatismo de los líderes podemitas, que reparten carnés de buenos y malos a su libre albedrío y en función de sus intereses estrictamente partidistas, y el posibilismo sanchista, nos quedamos con el intento del presidente por negociar una cuentas que no sean de nadie; dicho de otra manera, por sacar adelante unos Presupuestos que sean de todos. Eso es lo que España necesita, más que nunca.