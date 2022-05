Del mar al plato, pero con cuidado

EL PULPO, uno de los invertebrados más inteligentes de la tierra, es también de los que más puede llegar a sorprendernos. Este curioso cefalópodo de ocho brazos –en los que se encuentran cerca del 60% de sus 500 millones de neuronas– tiene sangre azul y tres corazones, pero por si con ello no bastase también impresiona su capacidad para cambiar de color o regenerar las extremidades que pierde. Aún así, quizás lo que más intriga genera en torno a este animal marino es que las hembras dejan de comer tras poner sus huevos y en ocasiones comienzan a automutilarse, algo para lo que la ciencia aún no tiene una explicación certera, si bien parece que este comportamiento –según un estudio de tres universidades estadounidenses– estaría ligado a un cambio masivo en el metabolismo del colesterol. Como puede sustraerse de estas líneas, es evidente que el pulpo es un invertebrado tan inteligente como interesante... Y desgraciadamente para su especie, también tan sabroso para la nuestra. Su consumo no ha parado de crecer en los últimos años, en parte como consecuencia de la globalización, hasta el punto de comenzar a poner en riesgo a su población salvaje, cada vez menor. Para combatir este inevitable fenómeno –llamémosle hambre, llamémosle selección natural– Nueva Pescanova está desarrollando su cría en cautividad. Una iniciativa tan pionera, como inteligente e interesante, en la que como quiere la compañía gallega y piden las entidades animalistas, el bienestar de la criatura siempre ha estar por encima del nuestro.