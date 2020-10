Del retroceso sale un paso adelante

teletrabajo. A estas alturas de la película ya es un hecho que la irrupción del coronavirus traerá al mundo cambios que no tendrán vuelta atrás. Uno de ellos es el teletrabajo, implantado desde hace décadas en Finlandia, Suecia, Japón o Estados Unidos, pero que en otras latitudes como España es casi una novedad. Desde el pasado mes de marzo, forzados por el azote de la covid-19 y la declaración del estado de alarma, empresas y empleados tuvieron mayoritariamente que improvisar para mantener de algún modo las constantes vitales de miles de negocios en pleno confinamiento y no tener que echar el cierre. En ese momento se dio por bueno un ordenador portátil y una conexión a internet como únicos requisitos para poder seguir con una cierta actividad. Pero esta modalidad es mucho más compleja y no sólo exige una profunda adaptación de las compañías, que deben ordenar qué tareas y personas son susceptibles de acogerse a ella, sino también una regulación que la ordene y la defina. Y en esas está ahora Galicia, que con la elaboración de un borrador que será discutido con los sindicatos se sitúa a la vanguardia entre las comunidades a la hora de adaptar la normativa estatal aprobada en septiembre. Dentro del retroceso y el golpe social y económico que supone esta pandemia, al menos en este aspecto parece que se dará un paso adelante. Bienvenido sea.