Del simbolismo se vive, pero no se come

A lo largo de mi vida no ha habido un verano en el que los planes de mar, camping o verbena de pueblo hayan eclipsado a las fiestas del Apóstol en su fin de semana grande. Estar esos –estos– días en Compostela era parada obligada para quien ha crecido a la sombra de la Catedral. Sea por el vínculo sentimentaloide casi enfermizo que tenemos muchos gallegos con nuestra tierra o porque el Apóstol es sinónimo de verano y reencuentros, esta fiesta siempre ha estado en mi memoria guardada con un gran simbolismo: el de la familia, la casa, la tradición. Hoy, los que somos picheleiros de pro, sin siete apellidos pero con muchas vivencias pasadas por agua, compartimos nuestra ciudad con la plana máxima de las autoridades nacionales que, parafraseando a Bugallo, ponen hoy a la ciudad del Apóstol en el centro del mapa. Precisamente, el alcalde decía en una entrevista reciente en estas páginas que la visita del rey, la de Sánchez y la convocatoria de la reunión del Real Patronato tienen una gran carga simbólica. Y terminaba sus respuestas con la esperanza de que ese simbolismo se convierta también en inversión económica. De la morriña de la juventud no se vive, y del simbolismo no se come. Compostela, hoy en portada de muchos medios nacionales, no sobrevive con buenas palabras hacia el Camino y con alabanzas a la restauración de la Catedral. En la capital gallega se necesita como agua de mayo –o de julio– una fuerte inversión que evite que nos quedemos a la cola de la vanguardia. La vanguardia entendida como una ciudad sin calles ávidas de un lavado de cara, y en la que esas reformas se hagan en tiempo y plazo, y no se conviertan en otro Concheiros. Una Compostela que no fabrique talento en su universidad para que, cuatro años después y ya con parte de la ilusión perdida ante la realidad que asoma, no tengan una oportunidad laboral. Vaya, una Compostela con industria que viva más allá del Camino y del turismo.