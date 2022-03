Demasiado ‘postureo’ verde

Cualquier ciudadano comprometido con la conservación del medioambiente debería defender el decidido papel que ha adoptado la Unión Europea como gran abanderada en la lucha contra el cambio climático, pero los países embarcados con más ardor en la misión de salvar el planeta tendrán que calcular sus próximo pasos con infinito cuidado si no quieren crear una sociedad formada por unas elites verdes muy minoritarias frente a unos parias contaminantes que verán muy mermados sus derechos de acceso a determinadas áreas VIP. Núñez Feijóo ya ha alertado en numerosas ocasiones sobre esta posible realidad si la transición energética se hace de una forma precipitada, y de un tiempo a esta parte no paran de surgir voces orientadas por el mismo camino. Todas ellas advierten de que muchas de las normas ya en marcha han sido diseñadas sin tener en cuenta infinidad de factores relacionados con la dispersión poblacional y dando por hecho que casi toda la sociedad española forma parte de una gran clase media acomodada y urbanita que cuenta con recursos más que suficientes para afrontar lo que los políticos pomposos denominan transición energética. La pregunta clave es: ¿de verdad el españolito medio responde a esos rasgos? En absoluto, pero lo cierto es que la Ley de Cambio Climático obliga a casi 150 municipios de más de cincuenta mil vecinos a crear zonas de bajas emisiones antes del próximo año, a las cuales solo podrán acceder vehículos muy modernos y poco contaminantes. ¿Es criticable la medida? Su espíritu no, en absoluto, pero ustedes dirán en qué se parecen unas ciudades como la capital de España o la de Cataluña, donde residen en conjunto más de siete millones de personas y cuya contaminación alcanza a veces niveles muy preocupantes, y otras que, como es el caso de Santiago, cuentan con una calidad de aire excelente y en las que la creación de dichas zonas de bajas emisiones no supone más que representar un chirriante cuadro de postureo verde. La concejala compostelana Goretti Sanmartín, del BNG, ofreció unos días unos datos muy curiosos sobre este particular: los vehículos eléctricos e híbridos representan tan solo el 0,5% del parque móvil de Santiago y la tendencia apenas crece porque siguen siendo caros y poco prácticos para las clases bajas y medias. ¿Condenaremos a los parias contaminantes a circular solo por la periferia mientras las elites verdes se mueven por zonas creadas exclusivamente para ellas? Esa es la gran pregunta.