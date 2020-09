Derechos y

DEBATE Sería preciso hablar claro pero en determinadas situaciones cuesta hacerlo sobre todo en aquellas en las que la conclusión sería que, como dice un viejo refrán castellano: “dos no se ponen de acuerdo si uno de ellos no quiere”. El artículo 20 de la Constitución reconoce el derecho “a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión” y este ejercicio, añade, “no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa”. Cierto y verdad que en ese capítulo de nuestra Carta Magna también se valida “el respeto (...) al derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia”. A partir del cumplimiento estricto de la legislación entran todo tipo de matices. A unos le gusta el blanco y a otros el negro; los hay del Celta y quienes se abonan al Deportivo incluso en Segunda B; abundan quienes ven la botella llena en igual cantidad a los que sostienen que está medio vacía. Lectores hay que abren el periódico por páginas de Sucesos, otros por Deportes, quienes se decantan por la Política, y hasta son legión los que no pueden sustraerse a la tentación de leer las Esquelas antes que cualquier otra cosa. Todo lo anterior se llama libertad.

Pero ahora hay un problema adicional del que alertaba no hace mucho Juan Luis Cebrián, periodista, escritor, académico: “la Red está llena de mentiras, calumnias, insultos y estupideces”. Y habrá que darle la razón. Toda.