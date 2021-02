Desescalada ‘a modiño’

SI IMAGINAMOS UNA REGRESIÓN al pasado fundamentada en el número de casos activos de coronavirus, Galicia estaría hoy como a principios de enero, cuando todavía no imaginábamos la virulencia de la tercera ola, la peor hasta el momento desde el punto de vista sanitario y económico y, sobre todo, por la cifra de vidas que se han perdido por culpa del COVID. Es difícil decir –escribir también– que de este tsunami sale algo positivo. Pero de todo se aprende. Y el dolor, los sacrificios, la impotencia que hemos pasado en las últimas semanas nos han enseñado que las desescaladas de la pandemia o se hacen poco a poco o se tuercen, cambian la tendencia del virus y de inmediato nos devuelven a donde estábamos para lanzarnos de nuevo al peor escenario. El problema ahora es que el dolor se acumula y aún tiene capacidad para hacerse, si cabe, más insoportable, y que las secuelas económicas y sociales pueden llegar a ser irreparables. Es lo que nos jugamos ahora. La fatiga pandémica ha hecho mella en cada uno de nosotros, y por eso todos compartimos la alegría –el buen tiempo ayuda– por volver a los bares, visitar de nuevo a la familia y reunirse otra vez con los amigos. El primer día de esta desescalada, y ayer también, nos hemos echado a la calle. Y en muchos casos no lo hemos hecho con sentidiño, que sería lo irremediablemente necesario. Hasta tal punto se nos ha desbocado la alegría que, aún conociendo todos las consecuencias, el conselleiro de Sanidade ha tenido que alertar de que muchas terrazas superan el 50 % que se les exige en el aforo máximo permitido. No está de más, en este punto, intentar contenernos con algunas cifras. La peor, que solo en Galicia han muerto ya más de 2.200 personas por el virus. O, desde la óptica del dinero, que 2020 la COVID le costó a la comunidad cien millones de euros cada semana y cerca de 82.000 empleos. Y no cuesta imaginar la factura social que nos aguarda todavía. El mensaje de este editorial ya es viejo: en la desescalada, despacio y con buena letra. Pero ahora, más que nunca, es necesario recordarlo. El proceso de vacunación está siendo lento, pero cogerá otros bríos. Las ayudas de Europa llegarán y harán algo más liviano el desastre. El pasaporte COVID que se fragua en la Unión Europea no será la panacea pero dará seguridad a la movilidad y ayudará al sector del turismo. Y, a lo mejor, hasta tenemos la suerte de que nuestros políticos entiendan, de una vez, que de la mano de los grandes consensos, no de la crispación y el sálvese quien pueda, podemos salir de ésta. Mientras tanto, resistencia. Y, siempre, a modiño.