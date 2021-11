Despoblación al alcance de un ‘clic’

santiago Asistimos en Compostela a un preocupante aluvión de cierres de negocios que se ceban especialmente con la joya de la corona que es el casco histórico. Hay un factor, que ayer apuntaba el alcalde, que es el elevado precio de muchos alquileres que ponen en serio riesgo el equilibrio económico de las empresas. De otro, el monocultivo comercial centrado en el turismo, que provoca el viejo caso de la pescadilla: no hay comercio tradicional porque no hay clientes y no hay clientes porque no hay comercio tradicional y prefieren ir a otras zonas más tranquilas y con más servicios. Pero luego viene el problema gordo, que es la moda. Hace años asistimos a un fenómeno que llevó a los especialistas a compararlo con el efecto de las ferias medievales; la aparición de las grandes áreas comerciales, que hicieron temblar al pequeño comercio y trasladaron a las afueras de las ciudades no solo una forma de comprar, sino también una nueva modalidad de ocio. La última es la compra online, que si ya iba camino de sustituirla, con la pandemia y el encierro domiciliario se disparó, y ha sido un auténtico tiro en el pie de los propios consumidores. Es tentadora, porque rompe fronteras y ofrece un amplio abanico de posibilidades con precios muy competitivos. Pero destruye no solo el comercio, sino también a la industria local, porque ya ni se vende, ni se fabrica. La cuestión es cómo cambiar esa dinámica. Decía ayer el alcalde de Santiago que no tiene mecanismos para convencer a los propietarios ni de que inviertan en determinados negocios, ni de que bajen unos alquileres que suben como la espuma. Pues para esto, tampoco es fácil romper una inercia que choca con los hábitos individuales. Las ayudas públicas están bien, pero cuando topan con las inercias privadas pasa como sucedió con los cines: a todo el mundo le da pena que cierren salas, pero es difícil evitarlo si las plataformas sustituyen a los patios de butacas.