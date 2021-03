Desterrar a los artistas callejeros

es comprensible que el Ayuntamiento de Santiago quiera regular con claridad dónde se pueden instalar los artistas callejeros, especialmente los músicos, y a qué horario deben ceñirse para realizar su actividad, más que nada porque ningún vecino o comerciante tiene por qué estar escuchando desde su ventana música que a lo mejor no le gusta o que perturba su rutina diaria de trabajo y descanso. Todo eso, decimos, es lógico, pero no parece tan razonable que las administraciones quieran meterse también en cuestiones tales como la forma en que dichos creadores cobran por lo que ofrecen. ¿Por qué todo ha de basarse en donativos o en las cantidades que los transeúntes quieran, o no, desembolsar? Está claro que a nadie se le puede obligar a pagar por algo que no ha pedido, pero es que eso siempre ha sido así. Es decir, se trata de un debate estéril debido a que ningún artista callejero exige una contraprestación fija a quienes se paran para verlos. Otra cosa bien distinta es prohibir a los pintores, por ejemplo, fijar un precio por las obras que ofrecen, o impedir que los músicos puedan vender por una cantidad fija los compact disc que graban con sus canciones. En cuanto a los lugares donde pueden ubicarse, también deben estar perfectamente fijados, pero en el casco histórico de Santiago hay infinidad de puntos céntricos donde los artistas de rúa podrían desarrollar su actividad sin alterar en absoluto la vida de los residentes. ¿Por qué entonces ese afán de desplazarlos hacia lugares por donde nadie transita, lejos de plazas en las que nadie reside? Los músicos, pintores y artesanos callejeros dan casi siempre una vidilla y un ambiente muy especial a las ciudades turísticas, por lo cual en Santiago deberíamos tratarlos con mucho más cariño. No como si fueran unos apestados a los que hay que desterrar.

BEATRIZ CASTRO/Periodista