Difícil equilibrio entre pasado y presente

santiago Uno de los principales problemas que afectan a los cascos históricos de todo el mundo es el de la habitabilidad, y viene derivado de la diferencia de siglos entre su construcción y los servicios que se demandan hoy en día. La zona monumental de Santiago no se diseñó para acoger vehículos a motor, pero tampoco tendidos eléctricos, fibras ópticas ni todas esas cosas sin las que no nos acostumbramos a vivir. A partir de ahí resulta tremendamente difícil conseguir el punto exacto de equilibrio entre la conservación del patrimonio histórico y la adaptación a las nuevas necesidades, con un ojo en evitar la destrucción y otro en poner freno a la despoblación en busca de otras zonas con mayores comodidades y accesibilidad a servicios. Si encima, como en el caso compostelano, hay un número importante de visitantes que alteran lo que es la vida cotidiana hasta el punto de transformarla, las cosas se complican y mucho. La apuesta por las nuevas tecnologías puede ser una solución apropiada, sobre todo a la hora de gestionar esos flujos de personas y mercancías necesarias y evitar problemas mayores, pero la cuestión es cómo integrar elementos históricos con avances de última hora. De ahí surgen debates como la presencia de las cámaras de control y su encaje. El impacto visual, según denuncian algunos vecinos, es importante, y se deberían extremar las precauciones para tratar de minimizarlo, tal y como anuncia el Ayuntamiento. El encaje no es sencillo, como tampoco lo es zanjar la polémica abierta. Está claro que la zona necesita una correcta administración de los movimientos a pie y en vehículo, y también una mayor protección del patrimonio a la vista de las agresiones en forma de pintadas que sufrió la Catedral. Pero también que es preciso extremar las precauciones a la hora de instalar estas cámaras. Al fin y al cabo, la vigilancia más eficaz es aquella que pasa inadvertida. “Ver, sin ser visto; oír, sin ser oído”, decía la máxima.