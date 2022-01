Dime a quién sigues y te diré quién eres

Cada día que pasa, las redes sociales tienen mayor peso como fuente de información. Los datos que se comparten constituyen una valiosa herramienta, por ejemplo, para los reclutadores que llevan a cabo procesos de selección de personal. Los expertos en analizar perfiles escudriñan cada publicación para tener una idea más clara de a quien se contrata, al margen de los currículos, comprobando si contienen faltas de respeto, opiniones radicales o errores ortográficos. También examinan con lupa a quien se sigue, igual que en la política, un mundo donde –como en Twitter, Instagram o Facebook–, ser original es una virtud, pero querer serlo es un defecto. Bailar al ritmo de otros o marcar el paso, esa es la cuestión. Y en ese punto es donde estuvo ayer la clave del debut de Luis Álvarez como portavoz del grupo socialista en la Cámara do Hórreo durante la sesión de control. Un estreno en el que intentó defender la gestión de los fondos europeos llevada a cabo por el Gobierno ante las críticas de la Xunta. “No tiene necesidad de hacer seguidismo de un PP cada vez más radicalizado”, le espetó al presidente. Ataque que Alberto Núñez Feijóo respondió conminándole a su vez a evitar hacer “seguidismo” de Pedro Sánchez. En este punto, el también líder de los populares no perdió la ocasión de recordar a su adversario que la sumisión ciega a La Moncloa solo sirvió a la anterior directiva de Gonzalo Caballero para seguir “en la oposición”. Exhibir voz propia es, de hecho, una de las banderas que Valentín González Formoso enarboló con más fuerza incluso antes de su elección como secretario xeral con la intención de convertir la defensa de Galicia en el eje principal de su actuación. El alcalde de As Pontes no se conforma con darle al me gusta y aspira a ser trending topic, algo imposible a base de copiar argumentarios. Colocar un mensaje centrado en los intereses autonómicos al margen de tutelas de Ferraz debe ser el gran objetivo en esta nueva etapa, frente a un mandatario consolidado y que pese a los intentos de pintarlo como un peón de Pablo Casado o Isabel Díaz Ayuso es sabido que ya hace mucho que sabe andar solo. Dime a quién sigues y te diré quien eres. Esa será la prueba del algodón para el cabeza visible en O Hórreo del PSdeG.