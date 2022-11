¿Dimite Montero... o Pedro Sánchez?

Imaginemos a un conductor que sale de Santiago en dirección a Cádiz y tras varias horas de viaje se encuentra en San Sebastián. ¿Qué debería hacer ese automovilista aparentemente perdido y fuera de todo rumbo lógico? Hay dos posibilidades: la primera pasaría por no reconocer su error y continuar hasta Francia, girar en Austria, pasar por Turquía, recorrer media África y cruzar el Estrecho de Gibraltar hasta llegar al destino final. La segunda, admitir de inmediato que la ruta elegida estaba equivocada y dar un giro inmediatamente para no perder más el tiempo. Pues bien, en esta disyuntiva es la que se encuentra el Gobierno con la polémica ley del sí es sí, elaborada por el departamento de Igualdad, pero a la que un órgano colegiado como el Consejo de Ministros dio su visto bueno y mandó para delante. La norma, un despropósito a nivel jurídico según el consenso de los expertos, pretendía reforzar la protección sobre las mujeres víctimas de delitos sexuales, pero a quien terminó beneficiando es a los condenados por cometerlos. Y no será porque el Ejecutivo no estaba avisado, pues el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) había augurado lo que iba a pasar. Sin embargo, lejos de asumir el patinazo y decir desde el principio que se cambiará lo que sea necesario, lo que hizo la ministra y madre del texto, al igual que su partido morado, es atrincherarse en el discurso de que el marco que tejieron es impecable, pero que los jueces –y juezas– son “machistas”, “fascistas” y no saben interpretarlo. Los políticos dando lecciones de Derecho a los magistrados. Ver para creer. Para desgracia de la coalición, hablamos de un asunto tan grave que el paso de los días no hará que se olvide, más bien al contrario. El goteo incesante de rebajas de penas y excarcelaciones de agresores y violadores en virtud de la revisión de sentencias –toda vez que la reforma del Código Penal resulta “más favorable al reo”– apunta más bien a una indignación creciente. El daño causado es irreparable y muy difícil de digerir para las víctimas que ven como sus verdugos están de celebración. Es complicado pensar que este escándalo se pueda saldar sin dimisiones. El principal cortafuegos para el presidente es Irene Montero, a la que no puede cesar por ser cuota de Podemos. Si lo hace, Pedro Sánchez sabe que el precio sería romper con sus socios. Si no la echa, quien tendría que irse sería él.