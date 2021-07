Don Paco preguntando polo avó Antonio onde se xuntan as almas boas

FALABA Pedro Otero do “papel esencial que o xornalismo desempeña e que, en momentos tan extraordinarios, tan complexos como o actual, require grandes esforzos e se nos revela imprescindible” e ten toda razón, Máxime cando fala de traballos como esta Historia de como Avó Antonio subiu ao ceo publicada neste xornal e que saíu máis do corazón que do cerebro de Patricia Hermida que soubo converter en obra de arte unha peza xornalística de un momento tan extraordinario como complexo. Iso valeulle para ser elixida finalista nesta edición do premio Fernánez del Riego, xunto a Miriam Ferradáns e Cláudia Morán. Difícil o teñen os membros do xurado pero estamos convencidos de que na súa infinita curiosidade a don Paco sorprenderíalle esta historia que conta Patricia e seguro que nese lugar onde van as almas boas xa estará a preguntar polo avó Antonio.