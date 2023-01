¿Dónde está la gracia?

La violencia contra las mujeres es una de las principales lacras que arrastra este país. Sólo en 2022, los crímenes machistas dejaron la escalofriante cifra de 49 asesinadas. Un número inadmisible en cualquier sociedad civilizada que no disminuye, todo lo contrario, pese a la actuación gubernamental. A este drama en sí mismo se suma además el reguero incesante de agresiones sexuales que, si bien no todas matan, sí quiebran en el cien por cien de los casos las vidas de quienes las padecen. Con este telón de fondo, el problema para la secretaria de Estado de Igualdad, la gallega Ángela Rodríguez ‘Pam’, no es que desde la oposición se pida su cese por haber frivolizado con las terribles consecuencias de la ley del ‘sólo sí es sí’, impulsada por su jefa, Irene Montero, gracias a la que decenas de delincuentes están viendo reducidas su condenas. Lo realmente preocupante para ella y para España es que, por encima de lo que pueda pasar con su puesto, miles de personas que padecieron estos execrables abusos y ven ahora como sus verdugos están saliendo de la cárcel antes de tiempo se ven triplemente penalizadas. Primero por haber sido violadas. Segundo porque desde un Gobierno que se las da de feminista se haya redactado una norma chapucera que favorece a los atacantes. Y tercero porque, aún encima, la número dos de Igualdad se tronche a cuenta del sufrimiento de los demás. “¿Qué está pasando con los violadores a la calle? Que es lo que nos echa en cara ahora mismo la extrema derecha. (...) De los creadores de ‘las personas van a ir al registro para cambiarse de sexo todas las mañanas’ llega ‘los violadores a la calle’”, afirmó entre carcajadas la podemita durante un acto celebrado el pasado lunes. “Cientos, miles, oleadas, hordas”, añadieron, tratando de minimizar el hecho de que ya haya más de un centenar de beneficiados por el texto legal. ¿ Qué estaría diciendo Pam si quien actuase con esta ligereza fuese un secretario de Estado del PP? La respuesta no es difícil de adivinar. Exigiría su dimisión o su cese y seguramente la caída del Ejecutivo y la celebración de elecciones. ¿Qué hace ella? Agarrarse al poder, no pedir disculpas y echarle la culpa a los demás hablando de bulos y manipulaciones. Una broma en boca de quien daba lecciones de nueva política, criticaba a la casta y aseguraba que llegaba para cambiar las cosas. Eso sí, con muy poca gracia. Igual que sus chistes con temas que no dan ninguna risa.