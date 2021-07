Dos ‘avisitos’ para no bajar la guardia

deuda. España tiene un serio problema con su nivel de endeudamiento público. El último ejemplo es el agujero financiero de Estado y comunidades, que bate récords históricos y pulveriza los 1,4 billones de euros. El asunto es cada vez más grave, aunque esto no es ninguna novedad, pues es una losa endémica que ya partía de unos niveles muy altos en 2008 y se agudiza ahora con la crisis provocada por la pandemia. Lo sabe el supervisor financiero, lo sabe la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y lo sabe muy bien Bruselas, que no quita el ojo a este asunto y siempre que puede nos tira de las orejas. Dentro del país, eso también hay que remarcarlo, no todo el mundo contribuye igual a agudizar o tratar de solucionar el desaguisado. Hay territorios, como Catañuña, que están a la cabeza del ranquin con más de 80.000 millones de números rojos, a los que les importa poco o nada seguir engordando la factura y hay otros, como Galicia, que intentan ser responsables. Así fue en los últimos años y así sigue siendo hoy, pero con una llamada de atención que desde Santiago no se puede pasar por alto. En 2021 la ratio de deuda/PIB escalará al 18,3%, más de cinco puntos por encima del objetivo fijado, mientras que en el primer trimestre tampoco fuimos capaces de subirnos al tren de las CCAA que rebajaron su mochila. Por ahora, dos avisitos. Pero no hay que confiarse.