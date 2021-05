‘Dramones’ en las redes sociales

los adictos a las redes sociales, sobre todo quienes no residen en Santiago, habrán sacado estos días la conclusión de que la nueva intermodal es un adefesio indigno para la capital gallega, que el vial Clara Campoamor se ha convertido en una especie de ratonera para los vehículos y que la ciudad estaba mucho mejor antes, cuando para ir de la estación de tren a la de autobuses, o viceversa, tenías que perder media hora bajo la marquesina de cualquier línea urbana, casi siempre con las maletas a cuestas, o bien coger un taxi. Por las razones que sean, los anónimos opinantes de Facebook, Twitter y demás plataformas casi siempre tienen a punto mil motivos supuestamente fundados para criticar lo que haga falta, aunque la mayoría ni siquiera se ha preocupado de ver en persona lo que con tanta efusividad denigra. Así, desde el pasado sábado ha habido mucha gente que, al parecer, ha sufrido caóticos atascos en la avenida donde está radicada la nueva estación de autobuses. Y como muchos de esos sufridores son, por lo que parece, expertos de primera fila en diseño urbanístico y en movilidad urbana, no dudan en calificar la obra de chapuza descomunal. Y bien, ¿de verdad tan mal se eligió el solar para construir la terminal de autobuses? ¿Es cierto que atravesar Clara Campoamor se ha convertido en una experiencia desesperante? ¿Tan poca utilidad tiene la pasarela peatonal que une el Ensanche y Pontepedriña? Cada cual que piense y opine lo que le venga en gana, faltaría más, pero quienes hayan circulado físicamente, no con la imaginación, por el citado vial a distintas horas habrán podido comprobar que el tráfico, aunque algo más denso en determinados momentos, fluye ligero y que recorrer el tramo entre la rotonda de Sar y Pontepedriña no lleva, por lo general, ni tres minutos. Menudo dramón.

BEATRIZ CASTRO/Periodista