Dudas y ventajas de vacunar a los niños

SE INICIA ESTE MIÉRCOLES en nuestra comunidad el proceso de vacunación del único grupo etario, menores de once años, que no había recibido ninguna dosis. Lo hace en medio de un escenario complejo con la sexta oleada golpeando con toda su fuerza, cierta indefinición de los propios expertos sobre la inoculación y muchas dudas entre los progenitores. El cóctel provoca una lucha interna entre la amenaza de la Covid y el miedo a los efectos de la vacuna; situación que ya se vivió hace ahora un año cuando se iniciaba el proceso de inmunización a la población adulta. En el caso de los pequeños concurre una variable que no debería desdeñarse: necesitan la autorización paterna.

Los precedentes y las cifras epidemiológicas ofrecen lugar a pocas dudas. En el primero de los supuestos, la experiencia nos indica que los efectos secundarios son inapreciables, ya que no se produjeron casos lo suficientemente graves como para ser tomados en consideración desde el punto de vista sanitario. En lo que se refiere a la evolución de la pandemia en la franja de edad de los menores de once años sí que saltan todas las alarmas. El último balance de Ministerio y Consellería señala que es en ese grupo donde se registra la mayor Incidencia Acumulada: en nuestra comunidad se contabilizan 743,97 casos por cada cien mil habitantes (547,22 en España) cuando la cifra del total de la población está en menos de la mitad, 383,19 en Galicia (323,07 en el estatal). Pero la diferencia en relación al siguiente grupo, los de 12 a 19 años que recibieron una dosis, es todavía mayor: se mueve en los 167,77 casos, es decir, cuatro veces y media menor cuando, en teoría, ellos interactúan socialmente menos y comparten más espacios. Por tanto, la vacuna funciona y frena el impacto de este coronavirus.

Queda el llamado factor humano de protección. Prefieren muchos padres esperar a comprobar la evolución de esta pandemia antes que arriesgarse a una posible reacción de los inyectables; toda vez que estos nuevos viales, menos fuertes que los anteriores, aún no fueron suficientemente testados en Europa, aunque sí en EEUU y Canadá. El gran problema surge ante las dudas de los expertos. La comunidad científica fue cambiando de opinión con parecida rapidez a la que muta el virus sobre la idoneidad de inocular a los niños. Se pasó de rechazar esa posibilidad a defenderla vehemente, provocando mayor desazón en los padres. Hay incógnitas por resolver pero la evidencia, también científica, es que los posibles efectos adversos se producen con una frecuencia muy baja y los ensayos clínicos están avalados por las agencias europea y americana de medicamentos. Que son dos instituciones responsables e inspiran confianza.