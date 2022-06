Economía más tensionada

LA RECUPERACIÓN feliz que nos prometían en la postpandemia se evapora cada día con datos nuevos y en un escenario marcado por la guerra de Ucrania, la inflación disparada –disparatada también– y la crisis energética. El dato que tocó ayer fue el correspondiente al crecimiento de la economía española en el primer trimestre del año, publicado por el Instituto Nacional del Estadística (INE). Otro baño de realidad en las previsiones y un adelanto de cómo puede evolucionar (mal) la situación del

país a partir del otoño: entre enero y marzo la economía española desaceleró su crecimiento trimestral dos puntos, hasta situarlo en el 0,2 %, una décima menos de lo esperado debido, sobre todo, al frenazo en el consumo de los hogares, que se contrajo un 2 % frente al crecimiento del 1,5 % que se registró en el final de 2021. Aunque una décima pueda parecer poco, confirma el encadenamiento de previsiones rebajadas desde el inicio de la guerra en Ucrania. Y, además, confirma que el crecimiento ha perdido fuelle y que la economía se tensiona un poco más. Aunque también hay datos positivos en la Contabilidad Nacional publicada por el INE, como un crecimiento interanual del 5,3 % en empleo que hay que valorar, la realidad es que todavía hay muchísimos ciudadanos que lo pasan mal, muy mal, para afrontar el día a día. El último informe de la Fundación Foessa determina que en España hay once millones de personas en situación de pobreza y, según advirtió ayer el presidente de Cáritas, Manuel Bretón, los datos de las personas que trabajan en el país pero que, aún así, no llegan a fin de mes son “escalofriantes”. Es ya evidente que las medidas tomadas por el Gobierno para intentar frenar la inflación no han resultado o, como mínimo, no han sido suficientes. Porque el coste de la vida sigue disparándose y limitando el crecimiento de un buen número de empresas. La ministra Nadia Calviño nos ha advertido ya además de que la crisis que ha provocado el corte de suministro energético desde Rusia dibuja un escenario “de inflación más alta durante más tiempo”. Habrá que esperar a hoy para conocer cuáles son las medidas del nuevo decreto anticrisis anunciado por Pedro Sánchez del que poco más se sabe que incluirá una rebaja en el IVA de la luz, pero, sin querer ser agoreros, el futuro se pinta con grandes nubarrones. El dato es el dato.