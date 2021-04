Educadores con calidad excelente

debate Aunque los términos acuñados para denominarlo, MIR educativo, no sean lo que más gustan, sí cuenta con el beneplácito de los especialistas el nuevo modelo que la ley Celaá contempla para el acceso a la profesión educativa. La decana de Ciencias de la Educación de la Universidade de Santiago y presidenta también de la Conferencia Nacional de Decanas/os de Educación, Carmen Fernández Morante, lo deja claro. Las oposiciones son memorísticas, el aspirante a profesor declara que sabe algo, pero no se evidencia, explica. Con el MIR educativo, la iniciación profesional de un nobel será a través de la contratación durante un tiempo en centros de elevada calidad pedagógica. El plan experimental que el Gobierno socialista activa, pero que también tenía en cartera el anterior Ejecutivo popular, cuenta con el beneplácito de todas las comunidades autónomas. El propio conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, así lo mantuvo también en su etapa anterior al frente del departamento que vuelve a ocupar ahora tras un breve período en otra área ejecutiva de la Xunta. Al igual que ocurre en otras profesiones en las que se busca la excelencia, tal y como se asocia a los médicos con el MIR, la formación de los formadores era una asignatura pendiente, siempre a debate, y nunca concretada. Llegó la hora y sólo queda vigilar para que no se trunque.