Ejemplo de superación para hacerse un hueco en el mundo publicitario

LUCHADORA Romper barreras y prejuicios. Ese el objetivo por el que lucha cada día María Maneiro, una joven publicista de Porto do Son, que se ha formado a conciencia para hacer realidad su sueño de formar parte de un equipo creativo en el mundo de la moda o la publicidad. Lo tiene todo y ganas no le faltan, pero el hecho de haber nacido con una parálisis cerebral que afecta a su movilidad y lenguaje, le cierra puertas porque, asegura, las empresas cuando ven “esta etiqueta” no se paran a valorar su potencial, algo que suele ser más frecuente de lo deseado cuando el demandante de empleo es una persona con diversidad. Las administraciones también podrían hacer más por este colectivo, pero María tiene claro que seguirá luchando para poder trabajar en lo que a ella más le gusta y para lo que se ha formado. Además, se lo merece.