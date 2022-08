El ahorro energético sube la temperatura

El primer paquete del Plan de ahorro energético, aprobado este lunes por el Consejo de Ministros, invita entre otras cosas a bajar la intensidad de los sistemas de refrigeración. Sin embargo, lo que consigue por el momento es caldear aún más los ánimos en el ambiente político, ya habitualmente al rojo vivo. Partidos e instituciones están, curiosamente, más encendidos que nunca en este contexto de restricciones, pero también otros colectivos que se verán muy afectados por el decreto. Un texto que establece algunas obligaciones, como una temperatura máxima y mínima de la calefacción y del aire acondicionado en edificios públicos y ciertos establecimientos, así como el apagado de luces de escaparates y la revisión de calderas. Se recomienda igualmente el teletrabajo en administraciones públicas y grandes empresas, a la espera de una ampliación de esta batería en septiembre. La idea, muy loable, es contribuir con el compromiso de contención alcanzado con la UE, con la guerra de Ucrania y las amenazas de Putin como telón de fondo. De todos modos, el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez no estuvo especialmente iluminado en cuestiones esenciales, como este miércoles le recordó el mandatario gallego, Alfonso Rueda. Por ejemplo –y no es la primera vez–, las comunidades autónomas no fueron consultadas, pese a que serán estas las que tendrán la obligación de controlar que se cumplen las normas . La Xunta, como garantizó su titular de forma responsable, cumplirá la ley como siempre hace, aunque otras como Madrid ya advierten de que se rebelarán y de que allí “no se apaga”, en palabras de Isabel Díaz Ayuso, tras alegar que se “genera inseguridad y espanta el turismo y el consumo”. Además, sectores como el de los negocios de proximidad o la industria tienen opiniones desfavorables, según constata el máximo responsable de la FGC, José María Seijas: “Como siempre, le toca al comercio las malas operaciones que finalmente salen adelante”, dijo este profesional, consciente de que a problemas como la inflación desbocada, que pintan de negro el panorama, ahora tendrá que añadir acciones como modificar todo lo que se refiere a los nuevos sistemas en las puertas. Ahorrar energía, en un contexto tan complejo, sin duda es esencial. Pero con su actitud, el Gobierno, más que apagar la temperatura, lo que hace es elevarla al máximo