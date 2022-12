El año en que Rueda ascendió a la cumbre

Toda persona recuerda con mimo las principales fechas del calendario particular de su vida. En ese almanaque de Alfonso Rueda, entre los días más felices e importantes de su vida, está claro que hay uno de este año ya próximo a acabar, aquel en que tomó posesión como presidente de la Xunta de Galicia. Aunque muchos esperaban esta noticia del revelo en la cúpula de la administración autonómica, nadie aguardaba que se produjese ya en este 2022, pero la repentina caída de Pablo Casado al frente del Partido Popular propició el ascenso de Feijóo a la política nacional y la consiguiente y necesaria sucesión en San Caetano. Que Rueda estaba más que preparado para asumir las funciones que llevaba trece años ostentando el mandatario de Os Peares quedó claro por la perfección con la que se llevó a cabo todo el proceso del cambio, mucho más complejo de lo que se cree, aunque viendo cómo los solucionaron los conservadores gallegos parezca una tarea sencilla. No lo es y el nuevo presidente de todos los gallegos salvó ese momento con sobresaliente porque su preparación y experiencia políticas están fuera de duda. Y a partir de ahora, toca mirar al futuro y en ese calendario político en el que también se mueven todos los dirigentes públicos aparecen ya en el horizonte próximo las elecciones municipales. No hay tregua. Y en esta competición nadie quiere ir a rueda de nadie.