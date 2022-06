El antídoto para salvar hectáreas

Pese a las esporádicas lluvias que no paran de caer aún ya entrados en junio, esas que intermitentemente nos recuerdan donde nacimos, el calor aprieta cada vez más y el sol puede apreciarse con mayor frecuencia a lo largo de la vasta geografía gallega. Ya sean grandes ciudades o pequeños concellos, ríos, playas y –cómo no– montes, los rayos no distinguen ninguna zona, tampoco nuestra piel, y todo pinta a que pronto se intensificarán. Para protegernos, además de la crema y la sombrilla, que desde luego harán falta este verano, también es preciso resguardar nuestro entorno y, en consecuencia, aquellos espacios que pueden quemarse o que algunos, para mayor desgracia, arrasan. He aquí donde se posiciona el Plan de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales (Pladiga) 2022, una herramienta indiscutible para combatir la lacra que representa cada uno de los fuegos en la comunidad. Aunque más que una crema sea un antídoto para salvar hectáreas y más que una sombrilla sea un paraguas para cubrirse de las llamas. Este año, como novedad, se creará un Sistema Estructural de Mando Operativo, que permitirá liberar de tareas secundarias al director técnico de extinción y sectorizar los focos para mejorar la gestión de los recursos. Dos aportaciones clave que, como destacó este martes el conselleiro del Medio Rural, José González, “ao mellor non se ven tanto para fóra”, pero que sin duda se notarán dentro de nuestras fronteras.