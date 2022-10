El arte de emocionar a los más duros con una obra en lengua gallega

Nadie puede olvidar lo que sintió al ver por vez primera los filmes El bosque animado y El sueño de una noche de San Juan. Detrás de una depurada técnica cinematográfica que consigue conmover hasta a aquellos más duros de sentimiento se encuentra Ángel de la Cruz, un guionista y director de cine gallego nacido en A Coruña y que no para de acumular premios. Los últimos, los seis galardones otorgados este domingo en el Festival de Cine de Madrid por su nuevo largometraje: O home e o can. Por primera vez esta obra tributo al neorrealismo italiano, que habla de lo duro de vivir en la soledad del rural gallego sale al mundo exterior en idioma original, cruza las fronteras de nuestra comunidad y maravilla, como no podía ser de otra manera, a críticos y espectadores. Reír y llorar, el día a día de cualquier persona, son claves de disfrute.