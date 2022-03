El arzuano que triunfa en el séptimo arte y es profeta en su tierra

ORGULLOS. Cuenta que cuando sonó su nombre en la gala de los Premios Goya se sintió tan bien que no escuchó nada más, estaba muy ocupado saltando. Y es que a la cuarta fue la vencida para el cineasta arzuano Xosé Zapata. Había estado nominado tres veces y el cabezón se resistía. Pero este año, con The Monkey, una coproducción hispano-portuguesa que trata temas como la xenofobia y el miedo a lo diferente con la historia de un náufrago de la Armada Invencible que acaba ajusticiado, pero resulta ser un mono, ha logrado alzarse con el Goya. “Puedes haber ganado muchos festivales o premios, pero los Goya son como una medalla olímpica, es muy simbólico”, le dijo a los periodistas. Dentro de cinco días irá a su pueblo natal y en un escenario muy rural, del que también afirma sentirse orgulloso, recogerá el premio Arzuán do ano. Felicidades.