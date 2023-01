El atropello por el precio de los peajes

Sangrante Han vuelto a subir los peajes y, con ello, a sufrir los bolsillos de los conductores gallegos. La subida del 4 % en los precios de las autopistas supondrá que cruzar el territorio gallego sea más costoso que algunos vuelos por Europa, algo que parece inaudito y está ocurriendo aquí y ahora. Cabe decir que, aunque la subida duela, pudo ser más de lo que es, ya que el Estado se comprometió a una subida del 8,4 % y, en algunos casos, del 9,46 %, por lo que será el Gobierno el que abone la parte restante. Aún así, el Estado somos todos y por lo tanto el peso sigue recayendo en los ciudadanos, para los que simplemente ir al trabajo parece que se convertirá en “artículo de lujo” y hará a más de uno replantearse sus desplazamientos o incluso donde vivir. Si hablamos de el peligro de la España vaciada, algo que afecta especialmente a Galicia, este tipo de medidas producen que la gente se plantee cada gasto y pueda dirigirse a las urbes, donde suelen tener sus trabajos, para no sufrir el incesante crecimiento de los peajes y los costes de transporte (no hay que olvidar que se acabó la bonificación a la gasolina). El encarecimiento para moverse por el territorio gallego se ha vuelto un absurdo que se extiende y no cesa, llevando por bandera a la (mal) afamada AP-9 por unos precios sobre los que muchos se han venido quejando durante años y solo contemplan que el problema sigue.