El ‘Black Friday’ con sello español

nOS lo vendían como algo exclusivo, diciendo que sólo era el 25 de noviembre, pero Pedro Sánchez volvió a hacer lo imposible y ayer nos regaló un nuevo Black Friday. No fue casualidad que las brutales rebajas de los carburantes cayeran en viernes. Tampoco que el petróleo sea negro. La pasada jornada estaba señalada en el calendario Maya, quizá no tanto por su importancia, sino más bien porque ciertas gasolineras parecieron vivir el fin del mundo. La fiebre por repostar superó la temperatura de cualquier termómetro, recordando al viejo coronavirus, ese del que tan poco queda por decir. De lo que sí se habló ayer, entre quienes aprovechaban unos descuentos que volvían locos a consumidores y distribuidores --unos por querer cobrarlos y otros por no poder aplicarlos--, fue de lo que harán con el dinero que se ahorren. Gracias a esa bajada de al menos 20 centimazos por litro. Con la excusa del algo es algo, algunos ya estarán pensando en qué invertir ese excedente que no se dejarán en pagar desmesuradamente por un bien común. Quizá una comilona, puede que un viaje o la entrada para otro coche. Que piensen, pero más rápido que las largas colas de vehículos que se vieron ayer, pues todo pinta a que los precios seguirán ascendiendo y llegará un punto que el descuento se lo hayan tragado las petroleras. Entonces entraremos en un nuevo Blue Monday, el día más triste del año, que este viernes ya lo fue para 150 estaciones de servicio. Cerradas ante la falta de respuestas.