El cachondeo de las ‘okupaciones’

lo que lleva ocurriendo desde hace ya muchos meses en el compostelano barrio de Conxo demuestra de nuevo el cachondeo que reina en España con los okupas y la indignante indefensión que padecen quienes sufren la desgracia de comprobar que los invasores de un inmueble ajeno gozan de muchos derechos que sus legítimos propietarios. Un sinfín de cambios tendrá que hacer el PP, si finalmente logra gobernar, para cambiar una ley absurda que pone en bandeja a los carotas la posibilidad de invadir un bien que no es suyo sin sufrir apenas consecuencias, pero debemos recordar que los populares pudieron hacer muchas cosas al respecto cuando gozaron de mayorías absolutas y al final apenas movieron un dedo. El resultado ha sido que ahora solo consiguen desokupar sus pisos y casas los propietarios que tienen dinero suficiente para contratar a empresas especializadas en echar, mediante métodos expeditivos, a inquilinos indeseados que, por lo general, no son pobres de solemnidad, sino caraduras profesionales y activistas del anarquismo pijoprogre. Es una vergüenza que la práctica de contratar a compañías de dudosa legalidad, al menos desde el punto de vista ético, se haya convertido en algo cada vez más común en todo el país, pero ya se sabe lo que ocurre cuando las leyes fallan y la gente no se siente protegida por su sistema judicial. Claro que es posible echar a un okupa de una propiedad ajena en apenas 48 horas, como clama ahora el PP, pero para eso hay que legislar con cabeza y actuar con contundencia. O sea, todo lo que no han hecho los últimos Gobiernos que nos han caído en suerte.