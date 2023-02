El Celta, cerca del descenso

PALO. La victoria del Atlético de Madrid ayer en Balaídos deja al Celta tocado. El cuadro celeste cayó pese a ofrecer buenos momentos de juego pero Oblak realizó varias intervenciones salvadoras y al final el gol de Memphis quebró la ilusión local. Iago Aspas estuvo a punto de marcar en dos ocasiones claras pero ese tren se escapó. El Celta mereció al menos, un punto, si no la victoria sin embargo, los colchoneros no perdonaron. Así, la escuadra de Carlos Carvalhal marcha en la 14.ª posición con 23 puntos, coqueteando con los puestos de descenso, ya que está a tres del infierno. El entrenador celeste, Carvalhal, calificó la derrota de ayer de “una gran injusticia” pero valoró los “pasos adelante” que está dando su equipo, “un equipo ofensivo y que sabe hacer todo”. El técnico aceptó el golpe en el último minuto pero elogió el trabajo de su equipo para lograr juego y confianza y mejorar tanto en el campo como en la clasificación. “Queríamos ganar los tres puntos. Triste por el resultado pero muy contento por la versión del equipo, por lo que estamos haciendo”, dijo. La próxima jornada será especial porque le enfrentará a la Real Sociedad en tierras vascas, al equipo donde juega y brilla Brais Méndez, ex jugador celtiña, en un duelo que se celebrará el sábado de carnaval y que cita a uno de los grandes equipos de la liga con un Celta que sigue mejorando aunque ayer tropezara.