El CGPJ, víctima de la guerra de relatos

A un puñado de meses de los comicios generales, cualquier decisión que se tome en el ámbito político debe interpretarse en clave electoral. Y aunque la renovación del Consejo General del Poder Judicial viene de lejos, pues lleva casi cuatro años paralizada, la abrupta ruptura de las negociaciones entre PP y PSOE cuando todo parecía encaminado no escapa, ni mucho menos, a esta lógica. Después de que el presidente del Gobierno elevara la presión dejando caer en su gira africana que el pacto estaba listo y sólo faltaba que los populares dieran el último paso, un ¿desliz? de la ministra de Hacienda mientras defendía los Presupuestos en el Congreso prendía la mecha de la bomba que explotaría horas después. De forma aparentemente inocente, María Jesús Montero descubrió que el Ejecutivo llevará al Congreso la reforma del delito de sedición, como piden sus aliados catalanes para sacar adelante las cuentas. Y aunque después amagó con retractarse, la espoleta ya estaba activada. ¿Casualidad? Alberto Núnez Feijóo, consciente del daño que le haría –especialmente ante un sector de los suyos– dar la mano para desbloquear el Poder Judicial a un Partido Socialista que “busca debilitar el Estado de derecho y romper la unidad constitucional”, el líder de los del charrán, previa consulta con los barones autonómicos, suspendió las conversaciones. Una mala noticia para el país, con Bruselas siempre atenta, que sin embargo no será vista con desagrado en ciertos sectores de las dos grandes fuerzas. Por una parte, los del puño y la rosa estrechan sus lazos con Esquerra Republicana y el bloque de investidura, que realmente es su principal objetivo para lo que queda de legislatura... y siguientes, aprovechando además la coyuntura para situar al de Os Peares como un obstáculo para el entendimiento, lejos del centro –en una posición próxima a Vox–, y contrario a los pactos de Estado que pregona. Claro que por otro lado, desde la calle Génova venderán que Pedro Sánchez y los suyos no son fiables y que prefieren abrazarse al independentismo antes que a un partido de centro clave en la gobernabilidad. ¿Quién tiene razón? ¿Quien miente? ¿Cuál de las versiones es más sólida? Ahí es donde se afanarán ambos grupos durante los próximos días o semanas para convencer a los futuros votantes. Una guerra de relatos de la que al final es víctima el CGPJ.