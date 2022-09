El cierre gradual de As Pontes

el cierre definitivo de la central térmica de As Pontes será finalmente más tarde de lo previsto. Porque la guerra de Ucrania, el gas ruso y la crisis de la energía que se vive en toda Europa lo han cambiado todo y han obligado, en cierta forma, a echar el freno en la acelerada transición ecológica. En base a un informe encargado a Red Eléctrica de España, el Ministerio que dirige la vicepresidenta Teresa Ribera ha determinado ahora que la clausura de la central sea gradual. Primero se cerrarán dos grupos de la térmica. Y los otros dos, ya se verá. Quedan en la antesala al cierre definitivo porque su aportación puede resultar vital para garantizar el suministro eléctrico si la cosa se pone todavía más fea en este aciago otoño-invierno que nos aventuran. Tranquiliza saber, eso sí, que

Endesa “ni se va ni se desentiende de

As Pontes y Galicia”. Y que la empresa, según destacó ayer, tiene ya un plan de desarrollo para cuando el cierre de la central pase a ser completo. Se trata de un plan de 2.682 millones, que contempla la creación de 1.361 puestos de trabajo y que tiene por objetivo sustituir los 1.400 megavatios de carbón de As Pontes por 1.300 MW renovables. No suena mal para una comarca que no debería pagar en su economía un cambio de modelo energético que es imprescindible, desde el punto de vista del medioambiente y de la autosuficiencia. La transición ecológica, sí. Pero justa, por favor.