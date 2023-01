El Correo Gallego cambia de accionariado

El secreto a voces ya se ha desvelado. La magistrada encargada del caso ha dictado sentencia, desestimó el recurso de un grupo de empresas y autorizó la venta de la unidad productiva de EL CORREO GALLEGO a Prensa Ibérica, líder de información regional y local en España, con un total de 26 periódicos impresos y digitales; en Galicia, hasta ahora eran Faro de Vigo y La Opinión de A Coruña. El 16 de junio de 2020, esta histórica cabecera fundada en Ferrol en 1878 y trasplantada a Compostela en 1938 alcanzó el hito del ejemplar número 50.000, solo reservado a quienes editaron un diario durante 142 años sin interrupciones. Hoy hemos rebasado con creces los 145 y somos el quinto más longevo en un país de 47 millones de habitantes. Las páginas del diario constituyen una especie de acta notarial de cuánto aconteció en Galicia, España y el mundo a lo largo de casi siglo y medio, a la vez que un catálogo de grandes columnistas de todos los colores políticos, con espacios ilimitados de libertad. Fieles a la universalidad de la ciudad que nos acoge, hemos huido de radicalismos, localismos y todos los ismos que perturban la convivencia y generan crispación. Es una seña de identidad de la que nos sentimos legítimamente orgullosos. Escribió en estas páginas Antonio Caño, cuando ejercía como director de El País, que tras la creación del concepto “Modernidad líquida” por el pensador polaco Zygmunt Bauman “nuestros recuerdos son temporales, pasajeros, válidos solo hasta nuevo aviso” y definía el tiempo que hoy nos toca vivir como “el que todo está en permanente cambio y las certezas de hoy pueden no serlo mañana”. Nos regalaba una flor al afirmar la trayectoria de prestigio de este periódico labrada a lo largo de décadas y décadas. Aislar el ruido de la información y ofrecer a los lectores el grano y no la paja ha sido nuestra hoja de ruta, y no tengo duda alguna de que así será en el futuro. El editor, Javier Moll, ha elegido para pilotar la transición y el nuevo rumbo a dos profesionales de altísimo nivel, Javier Echevarría, que procede del imperio Inditex, y Jaime Abella, con dilatada experiencia en la gestión de medios. El accionariado, que hasta ahora mantuvo su mayoría, expresa total confianza en la nueva etapa. Por nuestra parte, hemos sufrido penalidades sin cuento por muchas circunstancias, entre otras, la fragilidad del papel, absorbido en gran parte por el mundo digital, y una pandemia que arrasó, cual plaga bíblica, casi la mitad de nuestras vías de negocio. Las sacudidas de todas partes hacia abajo, el cambio de hábito en una entorno distinto y la falta de una sociedad civil fuerte que afiance proyectos periodísticos libres, han hecho el resto. La próxima semana se formalizará la documentación y el traspaso ordenado de poderes. Una parte de la plantilla se incorporará al nuevo proyecto; otra deberá encontrar su lugar en el mundo. En cuanto a los compañeros de trabajo, escribí en el ejemplar 50.000 que “son seres excepcionales que se dejan la piel en defensa de los colores de esta Casa”. Con alguna salvedad, me reafirmo. Vivimos jornadas agridulces pero esperanzadas. Las personas pasan, las instituciones (EL CORREO lo es) continúan. Quienes han adquirido este símbolo creen que “es el periódico por excelencia de la capital gallega y acredita una clara vocación de servicio y compromiso con Galicia”. El mismo que, creemos y deseamos, continuará prestando a partir de ahora.

JOSÉ MANUEL REY NÓVOA