El debate sobre la vacunación obligatoria

LO PEOR DE ESTA QUINTA oleada, más allá de la devastación económica que provoca en sectores relacionados con el turismo, es que el virus volvió a meterse en residencias de mayores y discapacitados. Solo en Galicia se contabilizaron este viernes 77 personas contagiadas que se supone que todas estaban inmunizados. Son cifras que no se producían desde principios de marzo cuando la vacunación empezaba a tomar ritmo. Una situación que no debería sorprendernos ya que la OMS, los expertos y las farmacéuticas se cansaron de recordarnos que los viales no garantizan un 100% de efectividad. El hecho de que el covid circule de nuevo por estos espacios está provocando un repunte de mortalidad, en personas vulnerables. Fue Núñez Feijóo quien primero advirtió sobre la necesidad de vacunar a todo el personal sanitario y a los que cuidan a esos colectivos, de hecho la Lei de Saúde de Galicia incluía un artículo que contempla la obligatoriedad en diversos supuestos, iniciativa muy criticada desde todo el arco parlamentario, lo que llevó al gobierno a presentar un sorprendente recurso de inconstitucionalidad. La advertencia del presidente gallego caló en Europa y fue Emmanuele Macron quien por decretó ordenó inocular a todo el personal sanitario. En España, el Ministerio de Sanidad siempre se opuso a imponer la medida aunque con la evolución negativa de la pandemia las críticas a la ley gallega están girando de forma radical. Buena prueba es que el Consejo Interterritorial de Salud está estudiando endurecer las medidas de control en centros sanitarios y a los trabajadores negacionistas se les obligará a realizar dos PCR semanales o traslados de destino. La cúpula de los Colegios Médicos plantea la inoculación obligatoria ya que quienes no lo hagan estarían incumpliendo el código deontológico, mientras los principales expertos en enfermedades infecciosas lo tienen claro: quienes no se vacunen estarían imposibilitados para visitar pacientes, ancianos o personas inmunodeprimidas. No permite la legislación española imponer la inoculación en contra de su voluntad; Francia tampoco lo admitía pero Macron hizo uso de sus atribuciones con el aval del Constitucional y en Italia una norma sumarísima de su gobierno contempla la suspensión de empleo y sueldo para aquellos que la rechacen. Feijóo insiste en que en determinados supuestos debería prevalecer el derecho a la salud pública ante el hecho individual de la decisión de no vacunarse. Es mucho lo que está en juego como para permitir que los negacionistas, y algunos irresponsables, se salgan con la suya. Peligra la economía, se saturan los hospitales y, sobre todo, vuelve la sangría de vidas humanas. La situación es de tal calibre que si no hacemos uso del sentido de la responsabilidad todos saldremos perdiendo.