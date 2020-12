El desorden que dejan

muchos colegios e institutos de Santiago son con frecuencia noticia por las numerosas actividades que ponen en marcha para incentivar el interés de los alumnos en materias de todo tipo, ya sean literarias, científicas, sociales, artísticas o deportivas. Algunos destacan tanto en diversas áreas que sus alumnos compiten con éxito en concursos nacionales de todo tipo, ganan premios importantes y son invitados a centros internacionales de gran prestigio para que vean cómo trabajan los profesionales punteros de los complejos o laboratorios científicos o técnicos más desarrollados del planeta. Ellos mismos reciben con frecuencia la visita de expertos de gran calado en un sinfín de disciplinas, desde escritores de prestigio mundial a investigadores que triunfan dentro y fuera de nuestras fronteras. Por otra parte, la mayoría de los padres dan por hecho que sus hijos se están formando con docentes por lo general competentes, responsables, que saben hacerse respetar y que cuentan con mecanismos suficientes para hacer frente a los alumnos que quieren hacer de su capa un sayo. Lo mismo ocurre a la inversa, cuando algún profesor se comporta de forma chirriante. Quizás somos unos ilusos y vivimos en los mundos de yupi, pero algunos de esos padres queremos creer que ciertas series televisivas ambientadas en el mundo escolar son simples delirios que no reflejan para nada lo que ocurre en la inmensa mayoría de los centros educativos. Series que, como Élite o la recién estrenada El desorden que dejas (esta última, rodada en Galicia, está batiendo récords de audiencia y las críticas son excelentes), retratan

aulas en la que el respeto brilla por su ausencia, en las que los alumnos desprecian y acosan a sus profesores, en las que las peleas, el sexo y las drogas son el pan de cada día y en las que los docentes son simples marionetas. No es eso. No es eso. BEATRIZ CASTRO/Periodista