El doloroso y sonrojante ‘déjà vu’ del covid

hemos regresado a la dialéctica del confinamiento y, en un escenario en el que sobran banderas –veinticuatro, ni una más ni una menos, ondearon en la visita de Pedro Sánchez a Isabel Díaz Ayuso, este lunes– y falta personal sanitario –España sigue por debajo de la media de la UE–, el presidente del Gobierno de la nación nos pide que nos preparemos para semanas muy duras, con Madrid convertida otra vez en zona cero de la pandemia, en un doloroso y sonrojante déjà vu. Está bien que los gobernantes nos pidan sacrificios, porque todos tenemos que implicarnos, pero estaría mejor que nos explicasen por qué no se han hecho bien las cosas, por qué la gestión de la crisis sanitaria hace aguas. Un grupo de veinte científicos de prestigio acaba de publicar en The Lancet una segunda carta para reclamarle al Ejecutivo de coalición una evaluación independiente de lo que a todas luces es una desfeita de dimensiones colosales. Pretenden, explican, “intentar identificar las fragilidades que han hecho de España uno de los países más afectados del mundo”. El epidemiólogo Alberto García-Basteiro, uno de los firmantes, se muestra muy crítico en una entrevista en El País, ayer: “No hicimos los deberes durante el confinamiento (...) Se van apagando fuegos, en vez de anticiparse a ellos (...) Hemos perdido un tiempo de oro, cuando estábamos levantando las restricciones, para estar más preparados (...) Los ciudadanos muchas veces no entienden por qué en su barrio sí se toman medidas y en el vecino, no”. Es un retrato descarnado el que hace el investigador vilalbés del Instituto de Salud Global de Barcelona, bajo el paraguas de la Fundación la Caixa, pero también es una radiografía fidedigna del impacto del covid y de los palmarios errores en el manejo de la crisis. Parece indiscutible, a estas alturas, que en marzo reaccionamos muy tarde a la voraz expansión del coronavirus, que en mayo desescalamos demasiado pronto y que ahora ya no podemos perder más tiempo. El gran problema radica en atajar la crisis sanitaria sin desencadenar un segundo crac de la economía, y en combinar las necesarias restricciones con medidas urgentes de refuerzo del sistema sanitario, con más medios y más profesionales. Se trata de buscar soluciones, no de atrincherarse y tirarse los trastos a la cabeza. Se trata, en fin, de hacer frente al covid de manera coordinada, equitativa y desde la evidencia científica. ¿Serán capaces nuestros gobernantes?