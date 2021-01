El drama social de la hostelería frente a la intransigencia política

ESCRIBÍA en El País Xosé Hermida, periodista forjado y pulido en esta casa, que “si lo examinamos un rato, veremos que algunos de los momentos más importantes de nuestras vidas sucedieron en los bares. Entre el rumor de las conversaciones y el tintineo de los vasos, nacieron amores y amistades, forjamos hostilidades eternas, discutimos del rumbo del mundo y del (sin)sentido de la existencia. No se conocen casos de desgarros emocionales por el cierre de una tienda de carcasas de móviles o de componentes informáticos, más allá de sus dueños y empleados. La pérdida de un bar, en cambio, suele ser un pequeño drama social. Ya no se trata únicamente de esos viejos cafés devenidos monumentos a la memoria literaria. Casi cualquier bar, de la cafetería más anodina a la taberna más cotrosa, contiene trozos de vida de mucha gente. Hay jubilados a quienes le cierran su bar y ya no levantan cabeza”.

Refleja esta reflexión lo que representa el sector de la hostelería para la sociedad gallega. Lo decía ayer uno de los muchos profesionales afectados por el cierre de sus locales: “Somos locales de proximidad y creamos sinergias de barrio, somos el tejido socioeconómico que interactúa con los vecinos”. Pocos sectores sufren las consecuencias de esta maldita pandemia sanitarioeconómica que están cercenando las vidas (de forma literal y figurada) de tantas personas.

Por eso cuesta entender que determinados políticos antepongan intereses partidistas y personales a los de un colectivo que necesita con suma urgencia ayudas económicas. No se puede seguir así. Hay que aparcar las diferencias para remar en la misma dirección ya que está en juego la supervivencia de muchas empresas y los puestos de trabajo de miles de personas. Pretender sacar tajada, en el tablero de la política, de una situación como la que sufre la hostelería es, cuando menos, deleznable. Las empresas no puede esperar más tiempo por la cerrazón de algunos iluminados empeñados, en sus aldeas-estado, en convertirse en el padre protector de quienes lo pasan mal. Es una visión reducionista. Y aquellos que siguen a esos líderes-supremos flaco favor le hacen a quienes les votaron. Ni más ni menos.

Xunta, diputaciones y concellos (representados por la Fegamp) deben aparcar diferencias y buscar la mejor solución y esa, la experiencia lo indica, es que la institución que más aporta y que mejor gestiona (los plazos de pago a proveedores así lo demuestra) tiene que encargarse de distribuir un fondo común suficientemente dotado para salir en rescate de la hostelería. Sobran las discusiones sin sentido y los argumentos partidistas porque muchas familias y empresas necesitan ese dinero para salir adelante. Y no olvidar que los cuartos son de los impuestos de los ciudadanos, no del patrimonio de los políticos.