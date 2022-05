El empleo planta cara a la crisis

La pandemia, la guerra en Ucrania o los precios desbocados, especialmente de la energía y los combustibles, combinan tanto con una mejora del empleo como el ketchup con los percebes o el chandal con las joyas y los tacones. Son todos ellos ingredientes complicados de digerir para la creación de puestos de trabajo, muy lejos –con España en plena polémica por el espionaje con Pegasus–, de un buen Martini mezclado y no agitado tan típico de James Bond, que sí sabía como lucir un buen traje con el reloj y los zapatos adecuados. Sin embargo, con estos extraños mimbres, el mercado laboral se las ingenió para vestirse de gala en el mes de abril, que por una parte cerró con 86.000 parados menos y por otra superando la cota de los 20 millones de afiliados a la Seguridad Social gracias al impulso generado por la Semana Santa y el turismo. Un listón histórico que parecía infranqueable, pues ni siquiera en el bum inmobiliario el país fue capaz de superarlo. Se trata, sin duda, de buenos datos culminados, a modo de filigrana de limón en un cóctel, con un aumento de la calidad de los contratos, pues casi la mitad de los sellados durante los últimos 30 días fueron fijos. Galicia, como explicó este miércoles la directora xeral de Formación y Colocación, Zeltia Lado, no se queda atrás en esta dinámica positiva y se suma a los récords, ganando 32.033 cotizantes con respecto al mismo período de 2021 y bajando los inscritos en las oficinas del antiguo Inem a 150.602, la mejor cifra en un cuarto mes del año desde que hay estadísticas (1996) y también desde el verano del año 2008. El tirón del Xacobeo es uno de los factores que ayuda, aunque no todo se explica por la intercesión del Apóstol Santiago, sino que detrás también está el impulso de la Xunta a la formación, con un 77 % más de inversión en lo que llevamos de ejercicio. Con todo, conviene seguir con los pies en la Tierra y no entusiasmarse con la fiesta, que como decía el exentrenador del Deportivo, Arsenio Iglesias, el sabio de Arteixo, “te la quitan de los fuciños”. Y tanto que fue así en el caso del equipo coruñés. Por tanto, con una tasa de desocupados que dobla la media de la UE y que supera con creces el 30 % entre los jóvenes, alegrías las justas. Todavía falta mucho por hacer, pero entre todas las sorpresas que están saliendo a la luz, la buena marcha del empleo en plena crisis es sin duda la mejor.