El enorme tirón de las series de TV

MUY PRONTO, el 22 de enero, será el estreno internacional de la serie televisiva 3Caminos y entonces será el momento de juzgar esta producción impulsada por la Xunta dentro de las acciones dirigidas a promocionar el Xacobeo de 2021 en los cinco continentes. Sea cual sea el resultado, probablemente muy satisfactorio debido al excelente equipo que ha llevado a cabo el rodaje y al tirón de los actores, es fácil pronosticar que la inversión realizada se verá compensada con creces debido al enorme popularidad que tienen en la actualidad las series de televisión y el impacto que producen en millones de espectadores. De hecho, infinidad de serieadictos se dedican a desmenuzar en sus blogs, después de ver los filmes que les interesan, cuestiones tales como dónde se rodaron las escenas más famosas y también suelen aportar abundante información sobre ciertos parajes, hoteles y restaurantes, por lo que la audiencia real se multiplica por muchos enteros. La primera experiencia de este tipo que puso en marcha la Xunta fue en 2009, también con Núñez Feijóo en la presidencia, y el éxito fue tal que sorprendió incluso a los más optimistas. De hecho, la película The Way (El Camino) tuvo tal impacto en Estados Unidos que muy pronto los peregrinos procedentes de Norteamérica pasaron de ser minoritarios dentro del ranquin internacional a ocupar los primeros puestos en dicha lista, tanto por número como por devoción. Dirigida por Emilio Estévez y protagonizada por su padre, Martin Sheen, estrella de películas tan legendarias como Malas tierras o de series tan notables como El ala oeste de la Casa Blanca, The Way no puede considerarse una joya del séptimo arte, pero sí es un filme entretenido, honesto y eficaz que consiguió precisamente lo que pretendía: internacionalizar aún más la Ruta Jacobea. Ojalá 3Caminos siga la misma senda.

BEATRIZ CASTRO/Periodista