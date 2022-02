El entierro político de Casado

Aunque una crisis como la actual es inédita en el PP, la situación que vive Pablo Casado no es distinta a la de otros líderes que se fueron por el abismo a lo largo de la democracia. Uno de ellos fue el secretario general del PSOE entre 2012 y 2014 Alfredo Pérez Rubalcaba, que heredó el puesto en una situación también muy difícil, tras la salida de Zapatero. Hombre curtido en mil batallas y con fama de experto estratega, al que muchos atribuyen un papel clave en la victoria electoral cosechada por los del puño y la rosa en marzo de 2004, este doctor en Química no fue capaz de dar con la pócima del éxito en su papel de primer espada. Como cabeza de cartel en 2011 obtuvo 110 escaños, por entonces el peor resultado de su formación desde la Transición. Aún así, logró imponerse en las primarias a Carme Chacón, aguantando como jefe de filas hasta mayo de 2014. Los malos números en las europeas le obligaron a dejar su cargo en Ferraz entre críticas de los suyos, acuñando una frase que quedaría para la historia: “Los españoles somos gente que enterramos bien”. Palabras que habrán retumbado con fuerza estos días en la mente del aún presidente nacional de los populares, que ve como quienes hasta hace una semana le pasaban la mano por la espalda, ahora huyen de su lado como si fuese tóxico y le dan por amortizado. Una situación triste, pero conocida para alguien como él que lleva ocupando cargos desde hace quince años. A pesar de su juventud (nació en 1981), el palentino acumula larga trayectoria en el oficio. Antes de llegar a la cúspide de Génova, lideró NNGG, fue parlamentario en Madrid, jefe de gabinete, diputado en Cortes y vicesecretario general, por lo que el proceso que atraviesa no debería resultarle tan extraño. Durante su ascenso comprobó como compañeros con mayor trayectoria y peso cayeron, mientras que otros, bajo su batuta, tocaron lo más alto. Tuvo la oportunidad, pero es hora de abrir nuevo ciclo. Unos nacen y otros mueren. Mientras esto ya es historia, ahora llega el momento de Núñez Feijóo, que, tras el encuentro de anoche con Casado, casi rozando la madrugada, desveló que en ningún caso aceptaría ser designado ayer presidente del PP; el respeto a los estatutos del partido es total y el compromiso con dar voz a la militancia, inequívoco. El futuro pasa por un congreso abierto, extraordinario y urgente. El inquilino de Montepío en estado puro. Legalidad, democracia y sentidiño, como debe ser.