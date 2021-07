El espíritu de fray Diego de Deza

GORKA RUIZ Y ÓSCAR RODRÍGUEZ, dos periodistas de Efe, hacían un paralelismo entre lo que ocurrió en Salamanca hace 535 años cuando Cristóbal Colón buscaba en esa ciudad financiación para su viaje a las Indias y este viernes en el que los presidentes autonómicos y el del Gobierno central intentaron consensuar la manera de dirigir estos fondos que, en este caso, llegan de la mano de Europa para reconstruir un Viejo Continente azotado por la pandemia. Colón tuvo la suerte de que su gran valedor era fray Diego de Deza, nacido en Toro-Zamora pero hijo de una noble familia gallega, que convenció a los Reyes Católicos para que patrocinaran la expedición. Fue en el convento de San Esteban donde precisamente Pedro Sánchez, con Felipe VI de testigo y según fuentes del Gobierno, anunció que serán las comunidades las que gestionarán el 55 por ciento de las ayudas que llegarán este año del plan de recuperación; 10.500 millones de fondos europeos para cumplir la política de cogobernanza que dice defender el presidente y rechazan sus homónimos autonómicos, al menos los populares. Cabe pensar que a Núñez Feijóo no le acompañaba ningún sucesor de Diego de Deza que pudiera levantar acta de lo que allí ocurrió pero la versión del presidente gallego es bien distinta: se trató de una “reunión informal” en la que hubo “mucho monólogo”, ya que cada mandatario

autonómico trasladó “lo que ha querido” y Sánchez manifestó “lo que ha considerado oportuno”. “No se pueden transmitir acuerdos a los ciudadanos”, fue tajante Feijóo para resumir esta Conferencia de Presidentes. Ni siquiera el anuncio de los 3,4 millones de dosis adicionales en agosto sirvió para aplacar las críticas de las comunidades gobernadas por el PP. El líder gallego echó mano de los datos para desvelar que se está produciendo una desaceleración en la entrega de viales, menos en julio y agosto de los que llegaron en junio. Como quiera que de la cumbre no se hizo público ningún comunicado oficial, avalado por todos, habrá que suponer que cada presidente hablará de la feria como le fue en ella. Lo objetivamente cierto es que Cataluña, que no estuvo representada, seguirá sacando tajada, mientras que Euskadi, que sí acudió, ya llegaba con los deberes hechos y ambas comunidades tendrán presencia muy activa en la distribución de los 10.500 millones. Habrá que esperar a que se confirme el reparto, siempre subjetivo, ante la evidencia de que, por intereses electorales, Pedro Sánchez mantendrá un trato preferente “cada vez más asimétrico” hacia las autonomías más desleales con el Estado. Salvo que un fray Diego de Deza, que fue inquisidor general, lo remedie. Decíamos ayer que dos saldrían ganando... y la historia nos da la razón.